أكاديمي تشيكي: ما روجت له دول الغرب في سورية منذ بداية الأزمة كان مجرد أكاذيب

براغ-سانا

أكد المدير التنفيذي لمعهد الرئيس التشيكي السابق فاتسلاف كلاوس المستشرق ييرجي فيغيل أن التطورات والحقائق على الأرض في سورية أثبتت أن ما دأبت دول الغرب على الترويج له سياسيا وإعلاميا ليس متوافقا مع الواقع بل كان كاذبا تماما.

وأشار فيغيل في مقال نشر في صحيفة ليترارني نوفيني إلى أن الوقائع برهنت أيضا أن من سوق لهم الغرب على أنهم “معارضة ديمقراطية” لم يكونوا في الحقيقة سوى خليط من مجموعات متطرفة في أغلبيتها جرى تمويلها من قبل أنظمة دول الخليج والنظام التركي.

ولفت فيغيل إلى أن جميع المخططات الغربية ضد الدولة السورية فشلت نتيجة الدعم الشعبي الواسع وبالتالي غدت سورية الآن قريبة من تحقيق النصر الكامل.

وشدد على أن المخطط الجيوسياسي الغربي لما أطلق عليه تسمية “الربيع العربي” أدى إلى تخريب منطقة الشرق الأوسط اقتصاديا وسياسيا وإلى تعكير الاستقرار فيها لفترة طويلة.