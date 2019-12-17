دراسة: السجائر الإلكترونية تزيد خطر أمراض الرئة بمقدار الثلث

شيكاغو-سانا

حذرت دراسة أمريكية من أن استخدام السجائر الإلكترونية يزيد بقوة خطر إصابة الرئة بأمراض مزمنة مثل الربو أو التضخم.

وتوضح الدراسة التي نشرتها الدورية الأمريكية للطب الوقائي الأضرار طويلة المدى المحتملة لاستخدام السجائر الإلكترونية والتي يتم الترويج لها عادة على أنها بديل أكثر أمنا من التبغ وكوسيلة للمساعدة في الإقلاع عن التدخين.

وخلصت الدراسة إلى أن السجائر الإلكترونية تزيد من خطر أمراض الرئة بنسبة الثلث بالمقارنة بأولئك الذين لم يدخنوا أو يستخدموا السجائر الإلكترونية قط وفق ما أوردت رويترز اليوم.

وكان الخطر أكبر بين البالغين الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية والتبغ كليهما.

وأتى البحث في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة أزمة استفحال استخدام السجائر الإلكترونية بين الشبان والشابات.

ووفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية فإن 5ر27 بالمئة من طلاب المدارس الثانوية في الولايات المتحدة يستخدمون السجائر الالكترونية ارتفاعا عن 7ر20 العام الماضي.

ووفق الدراسة التي شملت بيانات 32 ألف بالغ لم يكن أحد منهم يعاني من أي أمراض في الرئة وجد الباحثون في الدراسة التي أعدها مركز أبحاث مكافحة التبغ والتعليم بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو أن من استخدموا السجائر الإلكترونية زاد خطر إصابتهم بأمراض مثل الربو أو التهاب الشعب الهوائية أو تضخم الرئة أو الانسداد الرئوي المزمن بنسبة 30 بالمئة بالمقارنة مع من لم يدخنوا التبغ ولم يستخدموا السجائر الإلكترونية قط.