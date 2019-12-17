قوات الاحتلال تقتحم بلدة العيسوية في القدس وتهدم منزلاً

القدس المحتلة-سانا

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بلدة العيسوية في مدينة القدس المحتلة وهدمت منزلا.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدد من الجرافات وهدمت منزلا.

وفي إطار تنفيذ مخططاتها العدوانية التهويدية تصعد قوات الاحتلال من عمليات هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية وخاصة بمدينة القدس المحتلة في ظل تجاهل المجتمع الدولي للمطالبات الفلسطينية بالتدخل العاجل لوقف عمليات الهدم التي تؤدي إلى تهجير وتشريد الفلسطينيين وبضرورة تطبيق القرار الأممي 2334 الذي يطالب بالوقف الفوري للاستيطان.