لاتسيو يفوز على كالياري 2-1 بدوري الدرجة الأولى الإيطالي

روما-سانا

أحرز لاتسيو صاحب المركز الثالث هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع ليحقق انتفاضة ويفوز 2-1 على كالياري في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم ويسجل انتصاره الثامن على التوالي.

وتقدم كالياري الذي لم يخسر في آخر 13 مباراة بالدوري بهدف عن طريق جيوفاني سيميوني في الدقيقة السابعة وأهدر عدة فرص لحسم المباراة.

ودفع كالياري الثمن في الوقت بدل الضائع الذي استمر لتسع دقائق حيث أدرك لويس ألبرتو التعادل في الدقيقة 93 قبل أن يسجل البديل فيليبي كايسيدو هدف الانتصار في الدقيقة 98.

وهذا الهدف الرابع للاعب الكولومبي كايسيدو هذا الموسم وجاءت كل الأهداف بعد المشاركة كبديل.

ولدى لاتسيو الذي فاز على يوفنتوس حامل اللقب في الجولة الماضية 36 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن إنتر ميلان ويوفنتوس بينما يحتل كالياري المركز الخامس برصيد 29 نقطة.