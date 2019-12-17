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بوتين: 13 مليار دولار قيمة صادرات الأسلحة الروسية في عام 2019

2019-12-16

موسكو-سانا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أن حجم صادرات روسيا للأسلحة والمعدات العسكرية بلغ خلال العام الحالي 13 مليار دولار.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بوتين قوله خلال جلسة للجنة التعاون العسكري التقنية مع الدول الأجنبية أن “تصدير الأسلحة والمعدات الروسية يشهد نمواً حيث تم خلال العام الجاري توريد منتجات تبلغ قيمتها الإجمالية 13 مليار دولار” مشيراً إلى أن هذا المؤشر أكبر بنسبة ملياري دولار مما كان عليه في العام الماضي.

وشدد بوتين على ضرورة مواصلة هذا التقدم عبر التحليل الدائم للأوضاع في أسواق الأسلحة ودراسة حاجات المشترين لتلبية متطلباتهم موضحاً أن الحجوزات الخاصة بالأسلحة والمعدات العسكرية تتجاوز بشكل دائم 50 مليار دولار.

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