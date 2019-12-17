أنشيلوتي يتوصل لاتفاق لتدريب إيفرتون الإنكليزي

لندن-سانا

قالت محطة سكاي سبورتس اليوم إن الإيطالي كارلو أنشيلوتي توصل لاتفاق مبدئي مع إيفرتون ليتولى تدريب الفريق المتعثر في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وترك أنشيلوتي الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات تدريب نابولي في وقت سابق هذا الشهر بسبب خلاف مع رئيس النادي أوريليو دي لورينتيس.

ويقبع إيفرتون في المركز 16 بالدوري بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الهبوط وأقال مدربه ماركو سيلفا عقب الخسارة 5-2 من ليفربول في الرابع من الشهر الجاري.

ويملك أنشيلوتي سجلاً زاخراً بالألقاب مع ميلان وتشيلسي وباريس سان جيرمان وريال مدريد وبايرن ميونيخ.