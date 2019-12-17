وحدات الجيش ترد على اعتداءات الإرهابيين في سنجار وتدمر ثلاث دبابات

إدلب-سانا

ردت وحدات الجيش العاملة في ريف إدلب الجنوبي على اعتداءات التنظيمات الإرهابية على المناطق الآمنة في منطقة سنجار بريف إدلب الجنوبي الشرقي ودمرت لهم ثلاث دبابات.

وذكر مراسل سانا في حماه أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في بعض مناطق ريف إدلب الجنوبي اعتدت مساء اليوم بالصواريخ على الأحياء السكنية والمناطق الآمنة في منطقة سنجار جنوب شرق إدلب ما أدى إلى وقوع دمار في منازل الأهالي وممتلكاتهم والممتلكات العامة دون وقوع إصابات بين المدنيين.

وأشار المراسل إلى أن وحدات الجيش ردت على الفور على مصادر الاعتداءات واستهدفت بضربات مركزة بسلاحي المدفعية والصواريخ مواقع التنظيمات الإرهابية وتحصيناتها وقضت على عدد من الإرهابين ودمرت لهم ثلاث دبابات إضافة إلى أسلحة وذخائر.

وتنتشر في بعض مناطق ريف إدلب الجنوبي مجموعات إرهابية تتبع لتنظيم جبهة النصرة تعتدي بالقذائف والصواريخ على المناطق الآمنة ما أدى إلى استشهاد وجرح العشرات من المدنيين ووقوع أضرار مادية كبيرة في ممتلكاتهم وحقولهم الزراعية إضافة إلى الممتلكات العامة.