السلطات النمساوية تعتقل إرهابيين اثنين خططا لتفجيرات في العاصمة

فيينا-سانا

أعلنت السلطات النمساوية اليوم اعتقال إرهابيين اثنين كانا يخططان لتنفيذ هجمات وتفجيرات إرهابية في العاصمة فيينا.

وقال متحدث باسم الشرطة النمساوية إن الإرهابيين كانا يخططان لتنفيذ عدة عمليات وتفجيرات إرهابية في أسواق الميلاد وساحة القديس ستيفان الرئيسية في فيينا وسالزبورغ خلال رأس السنة الميلادية” موضحاً أن الإرهابيين الإثنين من الجنسية الشيشانية أحدهما قضى في السجن عدة أعوام بعد إدانته بجريمة الانضمام إلى التنظيمات الإرهابية في سورية.

وكانت وزارة الداخلية النمساوية أكدت مراراً مغادرة نحو 300 إرهابي من أراضيها إلى سورية والعراق منذ عام 2011 قتل منهم 70 إرهابياً وعاد 90 منهم في حين بقيت مجموعة مجهولة المكان والإقامة وغالبيتهم يحمل حق اللجوء في النمسا.

وتعيش أوروبا حالة من الهلع والخوف جراء ارتدادات الإرهاب الذي دعمته بعض الحكومات الغربية في المنطقة وخاصة في سورية تحت مسميات مختلفة.