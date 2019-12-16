الموارد المائية باللاذقية: تركيب مولدتي ديزل على خط الجر الثاني لاستمرار عمل المضخات أثناء انقطاع الكهرباء

اللاذقية-سانا

بدأت مديرية الموارد المائية في محافظة اللاذقية اليوم تركيب مولدتي ديزل باستطاعة 1500 ك.ف.ا لكل مولدة بتوتر 3ر6 ك.ف.ا لتأمين استمرارية عمل مجموعات الضخ على خط الجر الثاني إلى مدينة اللاذقية.

وأوضح مدير الموارد المائية المهندس نبيل حسن لسانا أنه سيتم ربط المولدتين على التوازي لتشغيل ثلاث مجموعات ضخ على خط الجر الثاني وذلك لتوفير غزارة قدرها 3400 متر مكعب-سا من مياه الشرب في حال انقطاع التيار الكهربائي .

وأشار المهندس حسن إلى أن عدد المجموعات على خط الجر الثاني أربع مجموعات توجد فيها مولدة واحدة سابقا تسهم في تشغيل مجموعة ضخ واحدة بغزارة 1100 متر مكعب-سا.

وأكد حسن أن تركيب وتشغيل المولدات الجديدة سيؤمن تشغيل كل مجموعات الضخ الأربع على خط الجر الثاني ومن المتوقع تجريب المولدتين بعد أسبوعين من الآن.

مدير الموارد المائية لفت إلى أنه تم اليوم فصل خط الجر الثاني لفترة مؤقتة بالتنسيق مع إدارة مؤسسة المياه من أجل إنجاز العمل المطلوب وإعادة تشغيل مجموعات الضخ الأربع على خط الجر الثاني بعد الانتهاء من ربط المولدات الجديدة ببارات الشبكة.