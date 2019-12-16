إصابة عدد من المدنيين جراء اعتداء الإرهابيين بالقذائف على بلدة الزهراء بريف حلب والأحياء السكنية في المدينة

حلب-سانا

أصيب عدد من المدنيين بجروح جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على بلدة الزهراء بريف حلب وعلى عدد من الأحياء السكنية في المدينة.

وذكر مصدر في قيادة شرطة حلب في تصريح لمراسل سانا بأن المجموعات الإرهابية المنتشرة بالريف الغربي استهدفت مساء اليوم بالقذائف الصاروخية بلدة الزهراء شمال غرب حلب وأحياء حلب الجديدة وشارع النيل السوق المحلي وشارع تشرين والسريان الجديدة ومساكن السبيل ما تسبب بإصابة عدد من المدنيين بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة.

ولفت المصدر إلى أنه تم نقل المصابين إلى المشافي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم.

وأوضح المراسل أن وحدات الجيش العربي السوري بادرت على الفور بالرد على مصادر الاعتداء واستهدفت بسلاح المدفعية مواقع وتحصينات الإرهابيين بريف حلب الغربي والجنوبي الغربي.

وتنتشر في الريف الغربي والجنوبي الغربي لمحافظة حلب مجموعات إرهابية تتبع لتنظيم “جبهة النصرة” وتعتدي على الأحياء السكنية في المدينة والقرى والبلدات الآمنة المجاورة وتتسبب بارتقاء شهداء ووقوع جرحى بين المدنيين.