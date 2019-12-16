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الوثبة يفوز على الاتحاد في إياب دور الستة لكأس الجمهورية بكرة السلة للرجال

2019-12-16

حمص-سانا

فاز فريق الوثبة على الاتحاد بنتيجة 77-72نقطة في  إياب دور الستة ببطولة كأس الجمهورية بكرة السلة للرجال وذلك خلال المباراة التي جمعتهما اليوم في صالة غزوان أبو زيد الرياضية في حمص .

وكان لقاء الذهاب  بين الفريقين انتهى بفوز  الاتحاد  بنتيجة 81-68 نقطة علما أن الفريقين  يلعبان ضمن المجموعة الثانية بهذا الدور التي تضم فريق الجيش أيضا فيما تضم المجموعة الأولى كلا من الكرامة والجلاء والوحدة.

 وينص نظام البطولة على أن تلعب الفرق مع بعضها في هذا الدور من مرحلتين “ذهابا وإيابا” يتأهل بنهايته الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.

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