جهانغيري: إيران قادرة على تجاوز تداعيات الحظر الجائر ضدها

طهران- سانا

أكد النائب الأول للرئيس الإيراني اسحاق جهانغيري أن بلاده قادرة على تجاوز تداعيات الحظر الجائر المفروض عليها والمشاكل الاقتصادية الراهنة التي تواجهها.

ونقلت “ارنا” عن جهانغيري قوله في تصريح اليوم إن ما تمر به إيران اليوم من تحديات ومشاكل أقل بكثير من الفرص الفريدة المتاحة في البلاد مضيفاً: ” نحن قادرون من خلال التعاون الجماعي العبور من هذه المخاطر والصعوبات”.

وأشار إلى محاولات الأمريكيين الرامية لتدمير الاقتصاد الإيراني وقال: “العدو يسعى إلى تقديم صورة سيئة حول مستقبل إيران بما يستدعي منا جميعا وضع آفاق مستقبلية في جميع المجالات والأصعدة لتفويت الفرصة على أعدائنا”.

وشدد جهانغيري على كل المسؤولين والأحزاب ونشطاء المجتمع المدني والنخب والجامعيين للعمل على تلبية متطلبات الشعب الإيراني في ظل الظروف الراهنة.