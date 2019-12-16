الصين تطلق بنجاح قمرين صناعيين جديدين

بكين-سانا

أطلقت الصين اليوم بنجاح قمرين صناعيين من نظام بيدو للملاحة بالأقمار الصناعية.

ونقلت شينخوا عن رئيس مصممي نظام بيدو يانغ تشانغ فنغ قوله إن عملية الإطلاق تمت من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية بمقاطعة سيتشوان.

وأشار إلى أنه بعد هذا الإطلاق يكون عدد الأقمار الصناعية من نظام بيدو 3 التي أطلقت بنجاح إلى مدار متوسط في الفضاء بلغ 24 قمراً صناعياً وبالتالي يكون قد تم الانتهاء من نشر نظام مجموعة بيدو3 الأساسية.

ودخل القمران اللذان أطلقا على متن الصاروخ الحامل “لونغ مارش3 إيه” المسار المحدد لهما مسبقاً بعد التحليق لأكثر من ثلاث ساعات فيما كانت عملية الإطلاق هذه هي المهمة رقم 321 لمجموعة صواريخ لونغ مارش والمهمة رقم 108 للصاروخ الحامل “لونغ مارش3 إي”.

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