مجدل الشور.. موقع أثري حصين يعود للعصر النبطي

السويداء-سانا

لا يحتاج زائر قرية مجدل الشور بريف السويداء الجنوبي الشرقي إلى كثير عناء ليتعرف على أهمية هذه المنطقة وجذورها الضاربة في القدم فمعالم آثارها مازالت واضحة وتشير إلى حسن مخططها وجودته.

وتذكر الروايات أن القرية استمدت اسمها من موقعها الحصين حيث كانت محاطة بسور بينما تذهب روايات أخرى إلى أن اسمها نسبة لعشيرة المجادلة التي سكنتها فترة من الزمن.

ويشير رئيس دائرة آثار السويداء الدكتور نشأت كيوان في تصريح لـ سانا (سياحة ومجتمع) إلى أن “مجدل الشور” قرية قديمة تقع على التخوم الجنوبية الشرقية لجبل العرب وعلى حافة سهوب البادية وتدل بيوتها الأثرية القديمة التي تم تشييدها على جانبي الشوارع المستقيمة على أهمية هذا المكان والعصر الذي تنتمي إليه وهو العصر النبطي بالرغم من تهدم معظمها ونقل حجارة مبانيها إلى بلدة عرمان وغيرها.

ويلفت كيوان إلى أن موقع “مجدل الشور” يدل على أنها كانت مستوطنة أثرية مهمة وذلك من خلال وجود بقايا السور والأبنية الموجودة داخله والتي تتوضع على تلة أثرية تعود للعهد النبطي مشيراً إلى أن القرية كانت عامرة بالسكان وحافلة بمختلف النشاطات حتى هجرت ثم عاد إليها السكان في العصور العربية الإسلامية المتأخرة.

ويضيف كيوان إن الزائر إلى مجدل الشور يشاهد أطلال بيوت ومن بينها دار قديمة فيها قسمان أمامي مؤلف من طابقين ويضم قاعة رئيسية عالية وخلفي مؤلف من أربعة طوابق وخلف القاعة الرئيسية هناك إسطبل وفوقها غرف النوم كان يصلها القاطنون من القاعة الرئيسية مشيرا إلى أن الطابق الثالث

من القسم الخلفي يشغل مجمل مساحة السطح ويتألف من ثلاث غرف متنوعة خلفها غرفة طويلة وفوقها غرفة تشكل الطابق الرابع.

وإلى جانب هذا النموذج من البيوت نجد نموذجا آخر هو كتلة من المنازل القديمة التي تتجمع حول باحة داخلية حيث تضم بيتين متلاصقين ومستقلين فيهما طابقان ويغلق بوابتهما باب حجري بدرفتين وإلى الجنوب من الباحة ثلاثة مساكن تدير ظهرها إلى الباحة وإلى الجنوب من الباحة مجموعة من الغرف موزعة على طابقين أو طابق واحد لها درج خارجي ويقابلها الإسطبل وقد تكون هذه الكتلة حسب رئيس دائرة آثار السويداء ملكاً لعائلة كبيرة كانت تسكن أسرها في مساكن مستقلة ومتجاورة .

وكانت مجدل الشور في القرن الرابع الميلادي رغم مساحتها الصغيرة مأهولة بكثافة سكانية كبيرة وتم العثور فيها على عدد كبير من البرك الأثرية القديمة وآثار تعود لعصور مختلفة.

يشار إلى أن قرية مجدل الشور تقع إلى الجنوب الشرقي من بلدة عرمان وتبعد عن مدينة السويداء نحو 50 كم.

سهيل حاطوم