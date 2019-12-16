سيدة من السويداء تطوع مهنتها لخدمة الأيتام والعجزة والمسنين

السويداء-سانا

مهنة رثي وإصلاح وكي الملابس التي اكتسبتها رندة رشيد بعد عملها بالعديد من الورشات في سني عمرها المبكرة لم تخدمها بإيجاد فرصة عمل لها وتأسيس ورشة خاصة بها فحسب بل انطلقت من خلالها للتطوع في سبيل خدمة الأيتام والعجزة والمسنين في جمعية دار الرعاية الاجتماعية بالسويداء.

رشيد التي عاشت ظروفاً أسرية صعبة قبل اكتسابها للمهنة وعرفت طعم المعاناة في حياتها تؤكد في حديثها لـ سانا سياحة ومجتمع “أهمية العمل التطوعي في نشر قيم المحبة والتكافل والتعاون في المجتمع” مشيرة إلى أنها خصصت يوم الخميس من كل أسبوع للوجود في الجمعية وإصلاح ورثي الملابس مجاناً للنزلاء بآلاتها الخاصة.

وتقول “إن أسعد لحظات حياتك عندما ترسم البسمة على وجوه الآخرين وتكون محفزاً للبذل والعطاء في المجتمع”.

ولا يقتصر وجود رشيد بالجمعية على تقديم خدمة مهنية بل يشمل أيضاً كما تذكر توطيد العلاقة الاجتماعية مع النزلاء فيها وتقديم الدعم المعنوي لهم من خلال الخروج معهم بنزهات للترفيه عنهم.

وبحسب المدير الإداري للجمعية عدنان أبو حلا فإن رشيد تواظب على عملها التطوعي منذ سنتين حتى الآن حيث تقوم أحياناً بإعداد الطعام للمسنين وجلب الهدايا لهم مؤكداً أهمية تعزيز وتشجيع مثل هذه المبادرات الإنسانية في مجتمعنا.

رشيد التي حالت ظروفها دون متابعة تعليمها بعد نيلها شهادة الدراسة الإعدادية تعلمت من مدرسة الحياة الواسعة كيف تعيش وتكتسب مهنة وتوظف عملها في خدمة مجتمعها المحلي.

عمر الطويل

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