بصرى تعود كأفضل وجهة سياحية في المنطقة الجنوبية

درعا-سانا

بعد توقف الزيارات والوفود السياحية لبصرى الشام بمحافظة درعا لعدة سنوات بسبب الإرهاب عادت هذه المدينة الاثرية كأفضل وجهة سياحية بالمنطقة الجنوبية بما تحويه من مبان ومواقع أثرية داخل المدينة القديمة وخارجها.

مدير غرفة سياحة المنطقة الجنوبية عمار الحشيش أشار لنشرة سانا (سياحة ومجتمع) إلى أن الآونة الأخيرة شهدت عودة أغلب منشآت المبيت والإطعام في بصرى للعمل استعدادا لاستقبال الوفود السياحية من داخل وخارج سورية مبينا أن المدينة القديمة استقبلت خلال فترة وجيزة أكثر من 30 رحلة سياحية داخلية ووفودا سياحية من السويد وفرنسا وهولندا وسويسرا وكندا.

كذلك استقبلت المدينة القديمة حسب مدير الغرفة زيارات سياحية وتعليمية من كلية السياحة والمعهد السياحي ووفدا روسيا اطلاعيا تمهيدا لتنفيذ رحلات سياحية من روسيا إلى بصرى.

بدوره بين رئيس دائرة آثار بصرى علاء الصلاح أن مدينة بصرى التي أعاد إليها الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار تشهد أسبوعيا زيارتين على الاقل لمجموعات سياحية من الصين وأوروبا مؤكدا أن الدائرة بالتعاون مع مديرية السياحة ومكاتب السياحة والسفر تقدم للزائرين أفضل الخدمات.

وأضاف إن جهود المعنيين في مجال السياحة تتركز حاليا على إعادة تأهيل لوحات الدلالة وصيانة المباني الأثرية.

وتزخر بصرى بالعديد من المواقع الأثرية أهمها القلعة والمدرج والمسرح وأبواب المدينة وقوس النصر وسرير بنت الملك ودير الراهب بحيرا والبركة ومعبد حوريات الماء وغيرها.

قاسم المقداد