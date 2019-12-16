ساحة سعدلله الجابري في حلب

الإثنين / 16 / 12 / 2019
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
برلمانيان روسيان: لا يمكن السماح ببقاء إدلب مرتعاً للإرهابيين
2019-12-16
دبور: أردوغان ينتهج سياسات مؤيدة للغرب والكيان الصهيوني
2019-12-16
السيسي: سورية استعادت قوتها ويجب عدم التدخل في شؤونها الداخلية
2019-12-15
كليتشدار أوغلو: أردوغان مسؤول عن الوضع الذي وصلت إليه سورية والمنطقة
2019-12-15
لبنانيون: زيادة التنسيق والتواصل مع سورية لما فيه مصلحة لبنان
2019-12-15
طلبتنا في كوبا يجددون وقوفهم إلى جانب وطنهم سورية
2019-12-15
باشبوغ: الحفاظ على وحدة سورية أمر ضروري لأمن تركيا
2019-12-14
محليات
مجلس الشعب يصدق على عقود تنقيب موقعة مع شركتين روسيتين ويقر القانون الجديد لنقابة الفنانين
2019-12-16
العدل تمدد فترة تقديم الأوراق المطلوبة للمعينين من الناجحين في مسابقة إدارة قضايا الدولة
2019-12-16
التعليم العالي: بإمكان الطلاب المستنفدين تقديم كل مقرراتهم خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول
2019-12-16
القبض على شخص يبيع سيارات مسروقة ومزورة في طرطوس
2019-12-16
4ر3 مليارات ليرة قيمة الرسوم المستوفاة في نقل حماة
2019-12-16
الحرارة تميل للارتفاع قليلاً وتحذير من حدوث الصقيع وتشكل الضباب
2019-12-16
الهوية الوطنية والتداخلات الإقليمية والدولية التي تهددها… ندوة فكرية دولية في ثقافي أبو رمانة
2019-12-15
رياضة
باريس سان جيرمان يهزم سانت إيتيين برباعية بدوري الدرجة الأولى الفرنسي
2019-12-16
ريال مدريد يتعادل مع بلنسية 1-1 بدوري الدرجة الأولى الإسباني
2019-12-15
مانشستر سيتي يفوز على أرسنال في الدوري الإنكليزي الممتاز
2019-12-15
يوفتنوس يفوز على أودينيزي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي
2019-12-15
الفارس عمرو حمشو يتوج بلقب الجائزة الكبرى للمرحلة السادسة لبطولة السلام الدولية لقفز الحواجز
2019-12-15
ليون يتعثر أمام رين بالدوري الفرنسي
2019-12-15
بارما يفوز على نابولي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي
2019-12-14
اقتصاد
الزراعة: التحضير لزراعة 4 ملايين غرسة حراجية هذا الموسم
2019-12-16
حلج 5400 طن من الأقطان المحبوبة في محلج العاصي بحماة
2019-12-16
تراجع أسعار النفط
2019-12-16
ارتفاع أسعار الذهب في ظل نزول الدولار
2019-12-16
الليرة التركية تسجل أدنى مستوى لها مقابل الدولار في شهرين
2019-12-16
نحو مليون متر مكعب إضافية من الغاز يوميا بعد إدخال بئري شريفة 2 وشريفة 104 بالإنتاج
2019-12-15
البنك المركزي الإيراني: الصادرات غير النفطية تعمل بانسيابية رغم الحظر
2019-12-15
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مجلس الشعب يصدق على عقود تنقيب موقعة مع شركتين روسيتين ويقر القانون الجديد لنقابة الفنانين
التنظيمات الإرهابية المدعومة من نظام أردوغان تواصل نهب ممتلكات الأهالي ومحاصيلهم في رأس العين وعفرين
صحيفة أمريكية تكشف سرقة المجموعات الإرهابية التابعة للنظام التركي تمثال أسد عين دارة الأثري شمال حلب
طهران تدرس الخطوة التالية لخفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي
الرئيس الأسد في مقابلة مع قناة فينيكس الصينية: مبادرة الحزام والطريق شكلت تحولاً استراتيجياً في العلاقات الدولية.. لن يكون هناك أفق لبقاء الأمريكي في سورية وسيخرج-فيديو
ساحة سعدلله الجابري في حلب
2019-12-16
تصوير: سامر خزمة
ساحة سعدلله الجابري في حلب
2019-12-16
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