(ألوان سورية) … بازار يروج لمنتجات السيدات في دمشق

دمشق-سانا

على مدى يومين تتحول واحدة من قاعات فندق الشيراتون بدمشق إلى بازار صاخب تبيع فيه سيدات منتجات صنعنها بأيديهن خصصت لأعياد الميلاد المجيد ورأس السنة.

البازار الذي حمل عنوان (ألوان سورية) تضمن منتجات مختلفة من التطريز التقليدي اليدوي والصابون والمنتجات الغذائية والمجوهرات والكثير من لوازم العيد من ألبسة وحلويات ومشروبات وأغذية.

منظمة البازار رانيا الطباع أوضحت لـ سانا-سياحة ومجتمع أن البازار يهدف إلى إعادة رسم الصورة الحيوية للنشاط التجاري والاجتماعي الذي يميز دمشق بتنوع يلبي احتياجات المتسوقين وبحسومات مشجعة وإتاحة الفرصة للسيدات اللواتي يعملن في مجال الأشغال اليدوية أو الأغذية المصنعة في المنازل لتسويق منتجاتهن والترويج لها لافتة إلى أن فكرة بازار (ألوان سورية) انطلقت منذ عام 2016.

وشكل البازار فرصة مميزة للسيدات والعائلات للتسوق والتحضير لموسم الأعياد كما أتاح للزوار فرصة اقتناء مشغولات من إبداع سيدات وضعن فيها من روحهن لتبدو في غاية الاتقان.

لوسين ماسوربيان إحدى المشاركات في البازار أشارت إلى اهتمامها بالمشاركة بهكذا فعاليات للترويج لأعمالها التي تتضمن التطريز على القماش وإيجاد فرصة لبيع منتجاتها بشكل مباشر وعقد صفقات جديدة بينما أشارت زميلتها رنا إلى أن معروضاتها من الصابون المصنوع من المواد الطبيعية جذبت العديد من محبي هذا النوع من المنتجات المصنعة يدوياً لشرائها بأشكال وأحجام مختلفة.

بشرى معلا

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