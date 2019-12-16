الخارجية الصينية: الاتهامات الأميركية لدبلوماسيين صينيين خطأ كبير

بكين-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الصينية عن تقديم احتجاجات شديدة للولايات المتحدة على خلفية طردها اثنين من المسؤولين الصينيين.

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم الوزارة قنغ شوانغ قوله في تصريح صحفي دوري ببكين اليوم إن “الاتهامات الأميركية الموجهة ضد أفراد صينيين تغفل الحقيقة بشدة وتعتبر خطأ كبيرا .. ونحن نحث الولايات المتحدة بقوة على تصحيح خطئها وإلغاء القرار المتصل به وحماية الحقوق الواجبة للأفراد الصينيين بمقتضى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية”.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز ذكرت أمس أن الحكومة الأميركية تحركت سرا لطرد مسؤولين اثنين في السفارة الصينية في وقت سابق هذا العام بذريعة “انتهاكهما قواعد الأمن بقاعدة عسكرية بولاية فرجينيا”.

وتعمد واشنطن بشكل متواصل إلى تأجيج التوتر مع الصين من شن حرب تجارية ضد بكين إلى التدخل في شؤون الصين الداخلية ولاسيما في هونغ كونغ وليس آخرها الاتهامات الموجهة للدبلوماسيين الصينيين.

وقالت وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة الماضي إن العلاقات الحالية بين بكين وواشنطن تواجه صعوبات وتحديات خطيرة داعية الولايات المتحدة إلى التوقف عن التدخل في شؤون الصين الداخلية والمساهمة فى الحفاظ على التوازن الاستراتيجي والاستقرار والأمن والسلم الإقليمي والدولي.