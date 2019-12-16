1500 أسرة تستفيد من منحة الدجاج المنزلي البياض بالسويداء

السويداء-سانا

استفادت 1500 أسرة بالسويداء من منحة الدجاج المنزلي البياض المقدمة من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

وذكر مدير الزراعة بالسويداء المهندس أيهم حامد في تصريح لمراسل سانا اليوم أن المنحة تضمنت توزيع 15 دجاجة بياضة إضافة إلى 50 كيلوغراما من الأعلاف و تمت بناء على مجموعة معايير تم تحديدها عبر لجان معنية من المجتمع المحلي و مديرية الزراعة.

وكانت مديرية الزراعة بالسويداء بدأت أول أمس بتوزيع منحة شبكات الري وشتول الزعتر المقدمة من برنامج الغذاء العالمي واتحاد النحالين العرب بإشراف وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.