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توزيع 2365 طنا من بذار القمح على الفلاحين في الحسكة

2019-12-16

الحسكة-سانا

وزع فرع المؤسسة العامة للأعلاف في محافظة الحسكة 2365 طنا من بذار القمح على الفلاحين والمنتجين للموسم الزراعي 2019-2020.

وبين مدير فرع المؤسسة المهندس عايد الحسين في تصريح لمراسل سانا أن عمليات التوزيع شملت المتعاقدين مع الفرع لزراعة الحقول الإكثارية في منطقتي الاستقرار الثانية والثالثة إضافة إلى المنتجين والمزراعين لافتا إلى أن كميات بذار الشعير التي تم توزيعها حتى تاريخه بلغت 870 طنا.

وأكد الحسين استمرار فرع المؤسسة بتوزيع البذار على الفلاحين والمنتجين في ظل توفر 6000 طن من بذار القمح و700 طن من بذار الشعير كرصيد في مستودعات فرع المؤسسة.

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