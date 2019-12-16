ريال مدريد يتعادل مع بلنسية 1-1 بدوري الدرجة الأولى الإسباني

بلنسية-سانا

انتزع ريال مدريد التعادل 1-1 خارج ملعبه مع بلنسية في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بهدف من كريم بنزيمة في الوقت المحتسب بدل الضائع جاء بعد إنقاذ ضربة رأس من حارس مرمى فريقه تيبو كورتوا.

وبهذا التعادل تساوى ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 35 نقطة مع برشلونة المتصدر قبل ثلاثة أيام من زيارة غريمه التقليدي في مباراة القمة الأربعاء المقبل.

ووضع المهاجم الإسباني كارلوس سولير بلنسية في المقدمة في الدقيقة 78 بعدما قابل تمريرة من دانييل واس بتسديدة في المرمى من مدى قريب غير أن الفريق الزائر رفض الاستسلام وخرج كورتوا من مرماه في ركلة ركنية في محاولة أخيرة لإدراك التعادل.

وحرم الهدف بلنسية من التقدم للمركز السادس في الترتيب وبقي سابعاً برصيد 27 نقطة.