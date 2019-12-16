دار الثقافة بحمص تستضيف مسرحية 3 حكايا لأيمن زيدان

حمص-سانا

استضافت خشبة مسرح دار الثقافة بحمص اليوم العرض المسرحي 3 حكايا من إخراج الفنان أيمن زيدان وإعداده بالتعاون مع الكاتب محمود الجعفوري وسط حضور جمهور كبير.

ويحكي العرض المسرحي المأخوذ عن نص بعنوان قصص تروى للكاتب المسرحي الأرجنتيني أوزوالدو دراكون مجموعة من القصص تدور جميعها حول الفقر والمعاناة بطريقة تراجيدية كوميدية.

مخرج العمل أيمن زيدان قال في تصريح لـ سانا “إن العمل يلامس العمق الإنساني وأوجاع الناس وينقل همومهم بأسلوب مميز وهو من الأعمال الصعبة والمعقدة التي تتطلب جهداً ووقتاً كبيرين”.

بدوره أشار الممثل حازم زيدان إلى فكرة القصص التي تتمحور جميعها حول الفقر المدقع الذي يسبب أزمات حادة كما يمتاز العرض بحسب زيدان بما يستخدمه الممثلون من أدوات كالدمى والاقنعة والحركة وطريقة السرد.

وأبدى الجمهور تفاعلاً كبيراً مع العرض الذي وجده كثيرون ملامساً لواقع عاشه السوريون رغم أنه موجع في بعض المشاهد إلا أن السوريين بطبعهم يلوحون دائما للحياة والأمل ويسعون للانتصار على المحن.

يذكر أن العرض سيعاد غداً على مسرح دار الثقافة بحمص الساعة السادسة مساء

لارا أحمد