الدفاع الروسية تحذر دول أوروبا من نشر صواريخ أمريكية جديدة

موسكو-سانا

حذرت وزارة الدفاع الروسية اليوم دول أوروبا من نشر صواريخ أمريكية جديدة على أراضيها مشيرة إلى ـن الدول التي ستوافق على هذا الأمر قد تتعرض لضربة جوابية حال اندلاع مواجهة عسكرية.

وفي حديث لصحيفة كراسنايا زفيزدا التابعة للوزارة قال قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الفريق الأول سيرغي كاراكاييف “الدول التي توافق على احتضان الأسلحة الأمريكية ستواجه الخطر الأكبر للتعرض لضربة جوابية وسنأخذ بعين الاعتبار عند التخطيط لمهمات ضمان الأمن الوطني تأثير تداعيات انسحاب واشنطن من معاهدة نزع الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى والانتشار اللاحق للصواريخ متوسطة المدى الأمريكية في أوروبا والمخاطر والتهديدات المرتبطة بذلك”.

ورغم الإجراءات الاوروبية المحتملة استبعد كاراكاييف وجود أي تغييرات في دائرة المهمات الموضوعة على عاتق قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية والخاصة بضمان الردع النووي لافتاً إلى الخطط الأمريكية لإجراء اختبارات لصاروخين جديدين بمدى 1000 كيلومتر و3000 كيلومتر حتى نهاية العام الجاري.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن مؤخرا أن خروج واشنطن من معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى قد يؤدي إلى سباق تسلح لا يمكن كبحه سيسفر حتماً عن زعزعة هيكلية الأمن العالمي بأكملها داعياً واشنطن إلى البدء بحوار جدي وموضوعي مع موسكو.