الاحتلال التركي ومرتزقته يشنون حملة اعتقالات بين المدنيين في قريتي المدان ومبروكة في ريف رأس العين

الحسكة-سانا

واصلت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من المجموعات الإرهابية أعمالهم الإجرامية بحق الأهالي في منطقة الجزيرة السورية حيث شنت حملة اعتقالات وخطف بحق المدنيين في ريف رأس العين بمحافظة الحسكة.

وأفاد مراسل سانا بأن مجموعات إرهابية تابعة لقوات الاحتلال التركي اقتحمت المنازل في قريتي المدان ومبروكة بريف رأس العين وقامت باختطاف عشرات المدنيين.

ولفت المراسل إلى أن التنظيمات الارهابية قامت بابتزاز ذوي المختطفين وطلبت فدية مالية مقابل اطلاق سراحهم.

وفي سياق متصل أشار المراسل إلى أن 20 سيارة حديثة نوع ميتسوبيشي دخلت صباح اليوم عبر قرية السكرية الحدودية تحمل على متنها أكثر من 300 إرهابي من مرتزقة الاحتلال التركي وانتشروا بقرى مريكيز وجان تمر شرقي التابعة لناحية أبو راسين وقاموا بإنشاء نقاط تثبيت فيها ورفعوا أعلاما ورايات ما يسمى جيش الإسلام الإرهابي.

وتأتي جرائم قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها في سياق أعمالها الإرهابية الممنهجة للضغط على الأهالي لإجبارهم على ترك منازلهم بغية إحداث تغيير ديمغرافي في المنطقة وإسكان الإرهابيين المدعومين من النظام التركي في المنطقة حيث قام خلال الأسابيع القليلة الماضية بنقل مئات الإرهابيين مع عائلاتهم إلى مدينة رأس العين وإسكانهم في منازل المدنيين.