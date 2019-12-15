أضرار مادية كبيرة جراء حريق بمنزل في منطقة المزة

دمشق-سانا

أدى نشوب حريق بأحد المنازل في منطقة المزة بدمشق مساء اليوم إلى أضرار مادية كبيرة.

وأوضح مصدر في قيادة الشرطة لمندوبة سانا أن النيران التهمت منزلا بالكامل في الطابق السادس من بناء سكني في ساحة عروس الجبل بمنطقة مزة مدرسة.

وبين المصدر أنه عند عودة التيار الكهربائي بعد انتهاء ساعات التقنين حدث ماس كهربائي بسبب مدفأة كهربائية تركت موصولة بالكهرباء ما أدى إلى اندلاع الحريق حيث نجا قاطنو المنزل من الحريق لوجودهم خارجه أثناء اندلاع النيران.

وتعرض أمس منزل في قرية الباردة بمنطقة الكسوة بريف دمشق لحريق طال كامل محتوياته بسبب ماس كهربائي كما توفيت طالبة جامعية أول من أمس جراء ماس كهربائي أيضاً أدى إلى اندلاع حريق بغرفتها في المدينة الجامعية بالمزة.

شهيدي عجيب