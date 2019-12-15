إيران تعلن إحباط ثاني هجوم سيبراني خلال أسبوع

طهران-سانا

تمكنت السلطات الأمنية الإيرانية اليوم من إفشال هجوم سيبراني ثان خلال أقل من أسبوع كان يستهدف التجسس على المعلومات الحكومية.

وكتب وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي على حسابه في تويتر اليوم “إن منظومة الدرع الأمني الإلكتروني الإيرانية المعروفة بالقلعة الرقمية تمكنت من رصد الهجوم والتصدي له”.

وأشار إلى أن السلطات استطاعت تحديد الخوادم الرقمية التي أصيبت ببرامج خبيثة وتعقب المتورطين في الهجوم.

وكان جهرمي أعلن في وقت سابق عن إفشال إيران هجوما سيبرانيا واسع النطاق تقف وراءه دولة أجنبية.