إيران تزيح الستار عن روبوت شبيه بالإنسان

طهران-سانا

أزاحت ايران الستار عن روبوت شبيه بالإنسان “سورنا 4 الذي تم تصميمه وإنتاجه على يد المتخصصين الإيرانيين في جامعة طهران.

وقال مساعد رئيس الجمهورية الإيرانية للشؤون العلمية والتقنية سورنا ستاري خلال مراسم إزاحة الستار إن هكذا مشاريع في مجالات الالكترونيات والميكانيك والذكاء الصناعي هي مشاريع ترسم مستقبل التطور التكنولوجي للبلد إيران تمتلك ثلاث شركات تقوم بنشاطات في مجال انتاج الروبوت الاجتماعي المبني على الذكاء الصناعي.

ويتمتع الجيل الرابع من الروبوت سورنا بالقدرة على الحفاظ على توازنه إذا تعرض للدفع أو الانزلاق ويتم فيه استخدام مشغلات ومحركات أصلية ومن انتاج محلي بالكامل وهو قادر على اكتشاف 100 أمر صوتي منطوقة ومسموعة .

كما يمكن للروبوت الجديد إقامة اتصال بعد تحويل النص إلى كلام وأن يرى 100 كائن مختلف ويبلغ طول الجيل الرابع من الروبوت سورنا 170سم ووزنه 70كغ وباستطاعته ان يستدير في مكانه.