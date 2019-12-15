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الشريط الأخباري

تلاميذ وطلاب مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي يبدؤون التقدم لامتحانات الفصل الدراسي الأول

2019-12-15

دير الزور

حلب

الحسكة

درعا

دمشق

السويداء

اللاذقية

 

طرطوس

حمص

 

حماة

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