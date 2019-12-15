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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
باشبوغ: الحفاظ على وحدة سورية أمر ضروري لأمن تركيا
2019-12-14
السفير عبد الكريم يستعرض مع وفد لبناني الأوضاع في سورية والمنطقة
2019-12-14
الجمعية العامة للأمم المتحدة تجدد مطالبتها (إسرائيل) بالامتثال للقرارات المتعلقة بالجولان السوري المحتل
2019-12-13
دبلوماسي وخبير روسيان: الولايات المتحدة والنظام التركي يعرقلان حل الأزمة في سورية
2019-12-13
لافروف يبحث مع وزير خارجية النظام التركي تطورات الأوضاع في سورية
2019-12-13
طلبتنا في كوبا يعربون عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني
2019-12-13
إدراج الوردة الشامية على لائحة التراث الإنساني في منظمة اليونسكو
2019-12-12
محليات
تلاميذ وطلاب مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي يبدؤون التقدم لامتحانات الفصل الدراسي الأول
2019-12-15
هطولات مطرية في أغلب المحافظات أغزرها 100مم باللاذقية
2019-12-15
ناشراً فرحة وبهجة العيد… كرنفال “سورية ميلادك سلام” يجول شوارع دمشق
2019-12-14
هزة أرضية بقوة 5ر2 درجة في شواطئ اللاذقية
2019-12-14
(نجمة بيت لحم)… معرض لمنتجات يدوية في كائدرائية النبي الياس بحلب
2019-12-14
تحديث نظام التقاضي وتعديل القوانين… أهم توصيات المؤتمر القضائي السابع باللاذقية
2019-12-14
ضبط محطة محروقات مخالفة بحمص
2019-12-14
رياضة
بارما يفوز على نابولي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي
2019-12-14
تعادل برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني
2019-12-14
بايرن يهزم بريمن بسداسية في الدوري الألماني
2019-12-14
خمس وثلاثون ميدالية متنوعة لسورية في اليوم الأول من البطولة العربية لرفع الأثقال
2019-12-14
منتخب سورية الأولمبي يتوج بطلاً لدورة الصين الدولية لكرة القدم
2019-12-14
منتخب ناشئات سورية لكرة القدم يفوز على نظيره الفلسطيني في بطولة غرب آسيا
2019-12-14
ليفانتي يهزم غرناطة في الدوري الإسباني
2019-12-14
اقتصاد
محلج سلمية يستلم 2472 طناً من الأقطان المحبوبة
2019-12-14
بورصة طهران تسجل مستويات قياسية جديدة
2019-12-14
النفط يرتفع لأعلى مستوى له في 3 أشهر مع تعزز آمال التجارة
2019-12-14
أجنحة الشام توضح: قرار الحجز الاحتياطي لن يمس بكيان الشركة أو بسير رحلاتها والتزاماتها تجاه المسافرين
2019-12-13
النفط يرتفع لأعلى مستوياته في 3 أشهر
2019-12-13
سوق الصوف بالحسكة… آمال بتحسن حركة البيع بعد فتح طريق الحسكة حلب الدولي
2019-12-13
بكين وواشنطن تتفقان على المرحلة الأولى للاتفاق التجاري
2019-12-13
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الشريط الأخباري
تلاميذ وطلاب مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي يبدؤون التقدم لامتحانات الفصل الدراسي الأول
قوات الاحتلال الأمريكي تدخل قافلة ضخمة إلى القامشلي مؤلفة من شاحنات محملة بمواد لوجستية
مقتل 3 من إرهابيي “الخوذ البيضاء” أثناء نقلهم شحنة متفجرات بريف حماة الشمالي الغربي
باشبوغ: الحفاظ على وحدة سورية أمر ضروري لأمن تركيا
خمس وثلاثون ميدالية متنوعة لسورية في اليوم الأول من البطولة العربية لرفع الأثقال
دمشق القديمة بدون سيارات… فعالية لمعرفة احتياجات القاطنين والزائرين-فيديو
1198 طالبا يتقدمون لامتحان الهندسة المعلوماتية الموحد
في الذكرى الـ 38 لقرار الضم المشؤوم.. أهلنا في الجولان يجددون التأكيد على التمسك بالأرض والهوية العربية السورية
الجمعية العامة للأمم المتحدة تجدد مطالبتها (إسرائيل) بالامتثال للقرارات المتعلقة بالجولان السوري المحتل
دبلوماسي وخبير روسيان: الولايات المتحدة والنظام التركي يعرقلان حل الأزمة في سورية
تلاميذ وطلاب مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي يبدؤون التقدم لامتحانات الفصل الدراسي الأول
2019-12-15
دير الزور
حلب
الحسكة
درعا
دمشق
السويداء
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
2019-12-15
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