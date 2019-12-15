تلاميذ وطلاب مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي يبدؤون التقدم لامتحانات الفصل الدراسي الأول

دمشق-سانا

توجه اليوم تلاميذ وطلاب مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي لتقديم امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019 و2020 .

مديرية التعليم الثانوي في الوزارة أكدت في بيان تلقت سانا نسخة منه استعداد مديريات التربية لبدء الامتحانات ولا سيما الاختبار الموحد لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي بفرعيه العلمي والأدبي بعد اعتماد النماذج الامتحانية بما يتوافق مع المناهج المطورة.

وفي بيان مماثل ذكرت مديرية التعليم الأساسي في الوزارة أنه تم توجيه مديريات التربية لوضع برنامج الامتحانات بما يتناسب مع الامتحان الموحد المعمم من الوزارة وتحضير نماذج امتحانية من قبل كل مدرس أو معلم ليصار إلى اختيار نموذج معين وتحضير أوراق الامتحان والقاعات الصفية وتوزيع الطلاب عليها ضمن جداول معينة وكذلك المدرسين للمراقبة.

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