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قبرص تحتج على نشر النظام التركي طائرات مسيرة في شمال الجزيرة

2019-12-14

نيقوسيا-سانا

انتقدت الحكومة القبرصية بشدة اليوم قرار النظام التركي نشر طائرات مسيرة في شمال الجزيرة بدعوى البحث عن موارد نفطية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

ونقلت وكالة تاس عن المتحدث باسم الحكومة القبرصية كيرياكوس كوشوس قوله “من البديهي أن الحديث يدور عن خطوة جديدة مزعزعة للاستقرار من قبل تركيا في المنطقة التي سبق أن واجهت المشاكل المتعلقة بضمان الاستقرار” مؤكداً أن تصرفات النظام التركي “لا تساعد إطلاقاً على تخفيف التوتر في شرق البحر الأبيض المتوسط كما أنها تدل على تدخله بشؤون الأراضي القبرصية المحتلة من قبله وبتحديد مسار تطور الأحداث هناك”.

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