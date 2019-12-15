بارما يفوز على نابولي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي

روما -سانا

فاز بارما على نابولي 2-1 اليوم بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم ديان كولوسيفسكي بهدف لبارما قبل أن يدرك أركاديوش ميليك التعادل لنابولي بضربة رأس في الشوط الثاني لكن جرفينيو خطف هدف الانتصار بعد هجمة مرتدة سريعة.

وهذه الخسارة تعني أن نابولي أخفق في تحقيق أي فوز في أربع مباريات متتالية على أرضه بالدوري ولأول مرة منذ آذار 2010 وبهذه النتيجة تقدم بارما في جدول الترتيب وبات يحتل المركز السابع برصيد 24 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن نابولي ثامن الترتيب والذي قد يتراجع بشكل أكبر بعد انتهاء منافسات الجولة.