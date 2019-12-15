معرض تشكيلي تحية للفنان الراحل وحيد مغاربة

حلب-سانا

كرم فنانون تشكيليون من مدينة حلب ذكرى الفنان الراحل وحيد مغاربة من خلال معرض تشكيلي جاء تحية له استضافته صالة الأسد للفنون الجميلة في المدينة.

المعرض الذي شارك فيه 40 فناناً تشكيليا قال عنه أحمد ناصيف رئيس فرع حلب لاتحاد الفنانين التشكيليين ” المعرض الذي يحتفي بفنان رائد من أبناء حلب قدم خلاله الفنانون عددا من اللوحات تجسد عدة مدارس فنية من واقعية ورمزية وتعبيرية إضافة إلى لوحات بالخط العربي”.

وبين أحمد كسار رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء الفنان فتحي محمد للفنون التشكيلية أن هدف المعرض هو دعم الحركة الفنية في حلب وإحياء لذكرى الفنان مغاربة كونه من مؤسسي الحركة الفنية التشكيلية في مدينة حلب.

ومن الفنانين المشاركين في المعرض الفنان محمد زيدان الذي بين سعادته بالمشاركة كون الراحل يعد مدرسة في مجال الفن التشكيلي.

من جانبها أوضحت الفنانة التشكيلية لوسي مقصود أهمية المشاركة الجماعية في المعارض التي تتنوع فيها المستويات والثقافات الأمر الذي يزيد الفنان خبرة واطلاعا فيما أشار الفنان التشكيلي ابراهيم داوود إلى أن المعرض يتزامن مع يوم الفن التشكيلي السوري ومرور عام على وفاة الفنان مغاربة.

رفيدة عاصي زوجة الفنان مغاربة استعادت ذكريات عن الراحل وسعيها لأن تكون بقربه دوما وتقديم الدعم له وتوفير الأجواء المناسبة موجهة الشكر إلى كل من ساهم في إقامة هذا المعرض.

ولفت الفنان خلدون الأحمد إلى دور الفنان مغاربة وما له من بصمة مميزة في الحركة التشكيلية السورية وهذا ما أكدته الفنانة التشكيلية نجلاء دالاتي مبينة أن الفنان مغاربة الراحل كان علامة فارقة ومدرسا لأجيال.

ومن زوار المعرض الدكتور أديب أعرج عميد كلية الفنون الجميلة والتطبيقية الذي لفت إلى أن المعرض مميز بمجموعة الأعمال والمدارس المختلفة التي يضمها.

يذكر أن الفنان الراحل وحيد مغاربة من مواليد حلب سنة 1942 وله عدد ضخم من الأعمال الفنية إضافة إلى عدد من المعارض التشكيلية داخل وخارج سورية.

زينب شحود