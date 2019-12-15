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نواب عراقيون يطالبون بترشيح رئيس وزراء جديد يقبله المتظاهرون

2019-12-14

بغداد – سانا

طالب نواب عراقيون رئيس البلاد برهم صالح بترشيح رئيس وزراء جديد مستقل من خارج الكتل السياسية المشاركة في العملية السياسية العراقية الحالية.

وقال النائب عن كتلة “بيارق الخير” محمد الخالدي لمراسلة سانا في بغداد إن الرئيس صالح تسلم رسميا طلبا موقعا من مئة وخمسين نائبا لترشح شخصية مستقلة لرئاسة الوزراء موضحا أن 180 نائبا من كتل سياسية عدة يؤيدون ترشيح رئيس وزراء مقبول من قبل المتظاهرين.

بدوره دعا غايب العميري النائب عن تحالف “سائرون” الرئيس صالح إلى تقديم مرشح لرئاسة مجلس الوزراء من ساحات التظاهر محذراً في الوقت ذاته الكتل السياسية من مغبة ترشيح شخصية سياسية لا تحظى بقبول المتظاهرين.

وتشهد بعض المدن والمحافظات العراقية منذ مطلع تشرين الأول الماضي مظاهرات احتجاجية تطالب بتحسين الخدمات العامة وتوفير المياه والكهرباء والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد.

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