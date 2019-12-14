مقتل 3 من إرهابيي “الخوذ البيضاء” أثناء نقلهم شحنة متفجرات بريف حماة الشمالي الغربي

حماة-سانا

قتل 3 إرهابيين من منظمة “الخوذ البيضاء” المرتبطة بالاستخبارات البريطانية والأمريكية جراء انفجار شحنة من المتفجرات كانوا ينقلونها بسيارة إسعاف في ريف حماة الشمال الغربي.

وأشارت مصادر محلية لوكالة سبوتنيك الاخبارية الروسية إلى مقتل ثلاثة من عناصر منظمة “الخوذ البيضاء” الإرهابية جراء انفجار عنيف داخل سيارة إسعاف تابعة لهم في محيط بلدة قسطون بسهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي.

ونقلت المصادر عن أحد أعضاء “الخوذ البيضاء” قوله إن انفجار السيارة ناجم عن قيام العناصر الثلاثة بنقل مواد متفجرة من ريف إدلب مبينة أن شدة الانفجار كانت كبيرة وأدت إلى مقتل العناصر الثلاثة على الفور وتدمير سيارتهم بشكل كامل.

وبينت المصادر المحلية أن تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي سارع إلى الترويج بأن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة للتغطية على الحقائق الكاملة وراء مقتل إرهابيي “الخوذ البيضاء”.

وتعد منظمة “الخوذ البيضاء” الإرهابية ذراعا للاستخبارات البريطانية والأمريكية وتتخذ من قناع العمل الإنساني غطاء لأعمالها الإجرامية بالتعاون مع تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي الذي ينتشر في إدلب.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الأول أنها رصدت قيام التنظيمات الإرهابية بحشد مجموعات كبيرة من إرهابييها مع عتادهم في منطقة أبو الضهور بريف إدلب الجنوبي والأطراف الجنوبية لمدينة حلب وقيامها بالتنسيق مع منظمة “الخوذ البيضاء” الإرهابية لخلق استفزازات كيميائية جديدة فى محافظة إدلب لاتهام الجيش العربي السوري.