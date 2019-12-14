بورصة طهران تسجل مستويات قياسية جديدة

طهران-سانا

واصلت بورصة طهران للأسهم والأوراق المالية وتيرة تسجيل المستويات القياسية حيث أغلق المؤشر العام جلسة تداول اليوم على ارتفاع بـ 3905 نقاط إلى مستوى 343 ألفا و291 نقطة.

وتأتي الأرقام القياسية التي تسجلها البورصة إثر إقبال المستثمرين على سوق المال والعزوف عن الاستثمار بالأسواق الموازية مثل الذهب والعقارات والعملات الأجنبية.

وتداولت السوق أكثر من 2ر5 مليارات سهم وورقة مالية في إطار 526 ألف صفقة بقيمة 77ر25 تريليون ريال إيراني.

ودفعت المؤشر العام تدبيكس نحو الصعود مكاسب أسهم الشركات المدرة للعملة الأجنبية مثل الوطنية الإيرانية للنحاس وخليج فارس القابضة و بارس و نوري للبتروكيماويات إضافة إلى “فولاذ مباركة” للصلب.