فريقا تشرين وحطين يواصلان تحضيراتهما لاستكمال منافساتهما بالدوري الممتاز لكرة القدم

اللاذقية-سانا

تتواصل تحضيرات فريقي تشرين وحطين لاستكمال منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم المتوقف حاليا لمشاركة المنتخب الأولمبي في الدورة الدولية الودية في الصين تحضيرا لنهائيات آسيا.

مدرب تشرين ماهر البحري قال في تصريح لمراسل سانا الرياضي “إن التدريبات تسير بشكل جيد وكما هو مخطط لكن العقبة الأساسية التي تعرقل تطبيق البرنامج التدريبي هي النقص الذي نعاني منه بغياب ستة لاعبين أساسيين عن تدريبات الفريق لوجودهم مع المنتخب الأولمبي الأمر الذي يؤثر سلبا على الفريق وتدريباته الجماعية والجانب التكتيكي وعلى تنفيذ الخطط التدريبية خلال المرحلة القادمة”.

وأشار البحري إلى ضرورة وضع روزنامة نشاطات رياضية محددة من قبل اتحاد كرة القدم وجدول مباريات للدوري لا تتضارب فيه المباريات مع الاستحقاقات الخارجية للمنتخبات الوطنية كي لا تؤثر على فرق الدوري التي تنافس على المقدمة.

ورأى الدكتور فراس حسينو المدير الإداري لفريق حطين أن توقف الدوري فرصة جيدة لبعض الأندية ومن بينها حطين لإاعادة الحسابات وتقييم أداء الفريق خلال المراحل السابقة بالدوري والوقوف على الأخطاء ومعالجتها وفرصة لاستشفاء اللاعبين المصابين مضيفا أن التركيز ينصب حاليا على رفع الحالة المعنوية للاعبين وتعزيز روح العمل الجماعي .

ويتصدر تشرين ترتيب الدوري الممتاز بـ 19 نقطة يليه الاتحاد بـ17 نقطة ثم الوثبة بـ16 نقطة فحطين بـ14 نقطة فالجيش بـ13 نقطة والنواعير بـ12 نقطة والوحدة بـ11 نقطة والكرامة والساحل بـ8 نقاط لكل منهما فالطليعة بـ7 نقاط ثم الشرطة بـ6 نقاط فالفتوة بـ6 نقاط ثم جبلة بـ3 نقاط والجزيرة أخيرا بنقطة واحدة.