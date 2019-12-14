فريق العربي لكرة القدم يستعيد توازنه في ذهاب دوري الدرجة الأولى

السويداء-سانا

أربع نقاط من خمس مباريات حصدها فريق العربي في ختام ذهاب دوري الدرجة الأولى بكرة القدم لحساب المجموعة الثانية التي ضمت إلى جانبه فرق المحافظة و النضال و الحرجلة و جرمانا و جيرود .

و بعد ثلاث خسارات متتالية أمام النضال 1-2 وجرمانا 2-3 والمحافظة 1-4 استعاد العربي توازنه بالجولة قبل الأخيرة بتعادله مع الحرجلة خارج أرضه سلبا ثم الفوز في آخر مواجهات المرحلة على جيرود 6- صفر .

و في حديثه لمندوب سانا الرياضي قال مدرب العربي ماهر فليحان إنه بعد الجولة الثالثة من مرحلة الذهاب تسلم مهمة التدريب فعمل بالتنسيق مع إدارة النادي على إعادة ترتيب الأوراق وتعزيز الروح المعنوية للفريق مع التركيز على الجوانب الانضباطية والتنظيمية والعمل بشكل متكامل بين الجهاز الفني والإدارة و اللاعبين .

و أضاف فليحان إن عودة فريقه بنقطة ثمينة من أرض فريق الحرجلة الذي يملك لاعبين على مستوى عال أعطاه حافزا للظهور بشكل جيد في ختام مرحلة الذهاب عبر تحقيق فوز كبير على فريق جيرود أسهم بعودة الفريق إلى المسار الصحيح.

وأشار مدرب العربي إلى أنه يتم حاليا التحضير لمرحلة الاياب عبر إجراء أربع حصص تدريبية أسبوعيا لرفع الحالة البدنية للاعبين مبديا تفاؤله بتحقيق نتائج جيدة بالمرحلة القادمة خاصة مع عودة الثقة للاعبين وشعورهم بالمسؤولية مؤكدا في الوقت نفسه أهمية توفير الدعم المطلوب للفريق من قبل الجهات المعنية بالمحافظة أسوة بما يقدم للأندية في مختلف المحافظات السورية.

ووفقا لهداف الفريق قصي مرشد ثمانية أهداف في الدوري الحالي فإن فريقه واجه معوقات في مرحلة الذهاب و لم يكن محضرا مثل باقي فرق المجموعة و تعرض بأخطاء بسيطة لثلاث خسارات أبعدته عن المنافسة إلى أن عادت الروح تدريجيا له بعد مباراة الحرجلة .

واعتبر عضو إدارة النادي سليم مسعود أن نتائج مرحلة الذهاب غير مرضية و لم يظهر الفريق فيها بالمستوى المطلوب نتيجة عدم التزام اللاعبين بالتدريبات بالشكل الأمثل خلال فترة التحضير للدوري لافتا إلى وجود خطة لتجهيز الفريق بشكل جيد لمرحلة الإياب.

و كانت إدارة النادي عينت بعد الجولة الثالثة لمرحلة الذهاب جهازا فنيا جديدا للفريق ضم ماهر فليحان مدربا و أيمن العسافين و يوسف الحمود هنيدي مساعدين للمدرب و هيثم فخور مدربا للياقة البدنية فيما بقي كمال مرشد إداريا و رائد حميدان معالجا ووجيه أبو يحيى مسؤولا للتجهيزات.

عمر الطويل