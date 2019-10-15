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مراسل سانا: استشهاد مدنيين اثنين جراء استهداف قوات العدوان التركي سيارة كانت تقلهم في قرية أبو صرة شمال عين عيسى بريف الرقة الشمالي

2019-10-15

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