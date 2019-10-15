مراسل سانا: استشهاد مدنيين اثنين جراء استهداف قوات العدوان التركي سيارة كانت تقلهم في قرية أبو صرة شمال عين عيسى بريف الرقة الشمالي

الثلاثاء / 15 / 10 / 2019
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
تواصل الإدانات للعدوان التركي على الأراضي السورية: على المجتمع الدولي التحرك فورا لإيقافه
2019-10-15
النمسا: العدوان التركي على الأراضي السورية يقوض أمن المنطقة
2019-10-14
لقاء تضامني للأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية مع سورية
2019-10-14
موغيريني تجدد انتقادها العدوان التركي على الأراضي السورية
2019-10-14
بمشاركة سورية.. انطلاق أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي
2019-10-14
اللجنة الشعبية المصرية للتضامن مع سورية: العدوان التركي خرق لسيادة دولة
2019-10-14
روحاني: على الجميع احترام وحدة وسيادة الأراضي السورية
2019-10-14
محليات
حفل فني في قلعة حلب للتوعية بالكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي
2019-10-15
إخماد حريق في محل تجاري بمنطقة الحميدية بدمشق والأضرار تقتصر على الماديات
2019-10-15
الحرارة إلى انخفاض مع فرصة لهطل زخات مطر فوق مناطق متفرقة
2019-10-15
سانا تعلن أسماء الناجحين في مسابقتها للفئتين الأولى والثانية
2019-10-14
فرق الإطفاء في حمص تخمد حرائق في قرى وادي النضارة وتواصل إخماد حريق في مرمريتا
2019-10-14
منافسات موسم جديد من الأولمبياد العلمي السوري تنطلق بمادة الرياضيات على مستوى المدارس
2019-10-14
وزير التربية أمام مجلس الشعب: مسابقة لتعيين عشرة آلاف مدرس خلال أقل من شهر
2019-10-14
رياضة
منتخب سورية يواجه منتخب غوام في تصفيات آسيا وكأس العالم
2019-10-15
فرنسا تهدر فرصة للتأهل لبطولة أوروبا 2020 لكرة القدم
2019-10-15
أوكرانيا تتأهل لبطولة أوروبا 2020
2019-10-14
منتخب سورية الأولمبي يفوز على نظيره البحريني ودياً
2019-10-14
تأهل روسيا لكأس الأمم الأوروبية 2020 بعد فوزها بخماسية على قبرص
2019-10-13
الروسي ناغورني يحرز ذهبية حصان الوثب في بطولة العالم للجمباز
2019-10-13
منتخب سورية يواصل تحضيراته للقاء منتخب غوام بتصفيات آسيا وكأس العالم
2019-10-13
اقتصاد
طرطوس.. البدء باستلام محصول التبغ في مركز الشيخ بدر
2019-10-14
اتفاقية تعاون بين الزراعة وأكساد لتحسين جودة الحليب ومشتقاته
2019-10-14
تقديرات بإنتاج 1400 طن من دبس العنب في السويداء للموسم الحالي
2019-10-14
تراجع أسعار النفط
2019-10-14
بدء تنفيذ مبادرة (عملتي قوتي).. والمركزي ينفي لـ سانا قيامه بأي جلسات تدخل في سوق القطع الأجنبي
2019-10-13
إيران تصدر سلعا غير نفطية بقيمة 2ر15 مليار دولار رغم الحظر الأمريكي
2019-10-13
السويداء.. استلام نحو 1930 طنا من العنب العصيري
2019-10-13
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الشريط الأخباري
تواصل الإدانات للعدوان التركي على الأراضي السورية: على المجتمع الدولي التحرك فورا لإيقافه
فرق الإطفاء تخمد معظم الحرائق في ريفي اللاذقية وحمص-فيديو
دمشق وموسكو: العدوان التركي يتسبب بتهجير المواطنين.. والولايات المتحدة تعرقل تفكيك مخيم الركبان
وزير التربية أمام مجلس الشعب: مسابقة لتعيين عشرة آلاف مدرس خلال أقل من شهر
الجيش العربي السوري يدخل منبج والطبقة ومطارها العسكري وعين عيسى وتل تمر وعشرات القرى والبلدات بأرياف حلب والحسكة والرقة-فيديو
روحاني: على الجميع احترام وحدة وسيادة الأراضي السورية
موسكو تدعو لتجنب أي إجراء يعرقل الحل السياسي في سورية
تواصل الإدانات الدولية للعدوان التركي.. خرق لمبادئ القانون الدولي وضرب من الجنون
غوتيريس يؤكد نزوح 160 ألف شخص جراء العدوان التركي على الأراضي السورية
مجلس شيوخ ووجهاء العشائر بالحسكة: الجزيرة كانت وستبقى جزءاً لا يتجزأ من سورية
مراسل سانا: استشهاد مدنيين اثنين جراء استهداف قوات العدوان التركي سيارة كانت تقلهم في قرية أبو صرة شمال عين عيسى بريف الرقة الشمالي
2019-10-15
2019-10-15
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