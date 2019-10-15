فوز النواعير على الطليعة والكرامة على حطين في كأس الجمهورية بكرة السلة

حماة-اللاذقية-سانا

فاز فريق النواعير على الطليعة بنتيجة 81-76 نقطة في المباراة التي جمعتهما على أرض صالة الشهيد ناصح علواني الرياضية بحماة في افتتاح مباريات مسابقة كأس الجمهورية بكرة السلة بفئة الرجال لحساب المجموعة الوسطى.

وأنهى النواعير الربع الأول لصالحه بواقع 20-13 نقطة فيما مالت الكفة للطليعة في الربعين الثاني والثالث بواقع 23-22 و 23-20 لكن النواعير عاد وحسم الربع الرابع لصالحه 19-17 لتنتهي المباراة بفوز النواعير بفارق خمس نقاط.

كما فاز فريق الكرامة على حطين بنتيجة 80-60 نقطة خلال لقائهما في صالة مدينة الأسد الرياضية باللاذقية في المجموعة ذاتها.

وجاءت نتيجة الأرباع الثلاثة الأولى لمصلحة الكرامة بواقع 28-8 و 19-14 و 27-20 والرابع لحطين بنتيجة 18-6.

ويلعب الوثبة إلى جانب أندية الكرامة والطليعة والنواعير وحطين في المجموعة الوسطى.

ومن المقرر أن تقام الجولة الثانية يوم الخميس المقبل حيث يلعب الطليعة مع حطين في حماة فيما يسافر النواعير إلى حمص للقاء الوثبة.