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مئتا مستوطن يجددون اقتحام الأقصى بحماية قوات الاحتلال

2019-10-15

القدس المحتلة-سانا

جدد مئتا مستوطن إسرائيلي صباح اليوم اقتحام المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال.

وذكرت وكالة وفا أن 200 مستوطن اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وينفذ المستوطنون الإسرائيليون يومياً اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال في محاولة لفرض أمر واقع بخصوص تهويد الحرم القدسي والسيطرة عليه.

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