منتخب سورية يواجه منتخب غوام في تصفيات آسيا وكأس العالم

أبو ظبي-سانا

يلتقي منتخب سورية لكرة القدم مع منتخب غوام اليوم عند الساعة الخامسة عصرا على ملعب مكتوم في دبي ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم وكأس آسيا وذلك لحساب المجموعة الأولى.

المدير الفني لمنتخبنا فجر ابراهيم أكد في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة جهوزية اللاعبين التامة للقاء منتخب غوام مشيرا إلى أن الهدف هو الفوز والخروج بالعلامة الكاملة في هذه الجولة.

وأضاف ابراهيم إن ظروف مباراة منتخبنا السابقة مع المالديف ضمن هذه التصفيات لم تكن طبيعية من حيث الرطوبة والتركيز من بعض اللاعبين موضحا أن كل الثغرات التي حدثت في اللقاء السابق سيتم تلافيها وسيظهر المنتخب بصورة أفضل موضحا أن الهدف الرئيسي هو تحقيق النقاط الكاملة قبل مواجهة الصين المفصلية وتقديم مستوى فني يرضي جمهور المنتخب.

بدوره كابتن المنتخب عمر السومة بين أنه وزملاءه سيبذلون كل جهدهم للفوز وبنتيجة جيدة مشيرا إلى ضرورة وقوف الجمهور مع المنتخب لأن مؤازرة الجمهور الإيجابية عامل مهم ومحفز للاعبين للعطاء أكثر وبالتالي الوصول إلى الهدف المنشود والتأهل إلى الأدوار المقبلة في جو من الثقة والتفاؤل.

وكان منتخبنا فاز على نظيره المالديفي 2-1 في مباراتهما الخميس الماضي في التصفيات علما أن منتخبنا افتتح هذه التصفيات بالفوز على نظيره الفلبيني بخمسة أهداف لهدفين.