15 تشرين الأول 1963- جلاء القوات الفرنسية عن تونس

دمشق-سانا

1912 – ألفريد فاغنر يتمكن من صياغة نظرية الانجراف القاري.

1913 – تيمور بن فيصل يصبح سلطانا لعمان ومسقط.

1918 – القائد المغربي بلقاسم النكادي ينتصر على الفرنسيين في معركة البطحاء.

1950 – بداية دخول القوات الصينية الأراضي الكورية.

1955 – تأسيس اتحاد إذاعات الدول العربية.

1963 – جلاء القوات الفرنسية عن تونس.

1969 – اغتيال الرئيس الصومالي عبد الرشيد علي شارماركي.

2003 – انتخاب إلهام علييف رئيسا لأذربيجان خلفا لوالده حيدر علييف.

2012 – حكومة الفلبين وجبهة تحرير مورو توقعان اتفاقا إطاريا يفترض أن يرسي خلال أربع سنوات سلاما دائما في جزيرة مندناو جنوب البلاد.

من مواليد هذا اليوم…

1801 – رفاعة الطهطاوي مفكر مصري.

1814 – ميخائيل ليرمنتوف أديب روسي.

من وفيات هذا اليوم…

1934 – ريمون بوانكاريه رئيس فرنسا العاشر.

1987 – توماس سانكارا رئيس بوركينا فاسو الخامس.

2000 – كونراد بلوخ عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1964.

أعياد ومناسبات…

عيد الجلاء في تونس

يوم المعلم في البرازيل.

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