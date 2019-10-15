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فرنسا تهدر فرصة للتأهل لبطولة أوروبا 2020 لكرة القدم

2019-10-15

سان دوني-فرنسا-سانا

أهدرت فرنسا فرصة التأهل لبطولة أوروبا لكرة القدم بعد أن تعادلت بطلة العالم مع تركيا 1-1 على أرضها.

وسجل كان ايهان هدف التعادل قبل ثماني دقائق على النهاية بعد أن وضع أوليفييه جيرو فرنسا في المقدمة ليبقى الفريق الزائر في صدارة المجموعة الثامنة برصيد 19 نقطة من ثماني مباريات متقدما على فرنسا بفضل فوزه 2-صفر في قونية في حزيران الماضي.

وتحتل أيسلندا المركز الثالث برصيد 15 نقطة بعد أن سجل أرنور سيجوردسون وكولبين سيجثورسون في الفوز 2-صفر على ضيفتها أندورا.

وتحل ألبانيا في المركز الرابع ولديها 12 نقطة بعد الفوز 4-صفر خارج أرضها أمام مولدوفا.

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