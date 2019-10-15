محافظ حمص: تطويق معظم الحرائق في المحافظة بنسبة ٨٠ بالمئة بجهود الدفاع المدني ورجال الإطفاء ومؤازرة من مصفاة حمص ويتوقع السيطرة الكاملة على الحرائق خلال ساعات

الثلاثاء / 15 / 10 / 2019
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
النمسا: العدوان التركي على الأراضي السورية يقوض أمن المنطقة
2019-10-14
لقاء تضامني للأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية مع سورية
2019-10-14
موغيريني تجدد انتقادها العدوان التركي على الأراضي السورية
2019-10-14
بمشاركة سورية.. انطلاق أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي
2019-10-14
اللجنة الشعبية المصرية للتضامن مع سورية: العدوان التركي خرق لسيادة دولة
2019-10-14
روحاني: على الجميع احترام وحدة وسيادة الأراضي السورية
2019-10-14
موسكو تدعو لتجنب أي إجراء يعرقل الحل السياسي في سورية
2019-10-14
محليات
سانا تعلن أسماء الناجحين في مسابقتها للفئتين الأولى والثانية
2019-10-14
فرق الإطفاء في حمص تخمد حرائق في قرى وادي النضارة وتواصل إخماد حريق في مرمريتا
2019-10-14
منافسات موسم جديد من الأولمبياد العلمي السوري تنطلق بمادة الرياضيات على مستوى المدارس
2019-10-14
وزير التربية أمام مجلس الشعب: مسابقة لتعيين عشرة آلاف مدرس خلال أقل من شهر
2019-10-14
إخماد حريق ببستان مهجور في منطقة الاحدى عشرية بدمشق
2019-10-14
تواصل جهود مكافحة الحرائق في أحراج فرز العنانيب بريف اللاذقية.. وإجراءات إضافية لمنع تضرر ممتلكات المواطنين
2019-10-14
إخماد عشرات الحرائق في طرطوس خلال يومين
2019-10-14
رياضة
أوكرانيا تتأهل لبطولة أوروبا 2020
2019-10-14
منتخب سورية الأولمبي يفوز على نظيره البحريني ودياً
2019-10-14
تأهل روسيا لكأس الأمم الأوروبية 2020 بعد فوزها بخماسية على قبرص
2019-10-13
الروسي ناغورني يحرز ذهبية حصان الوثب في بطولة العالم للجمباز
2019-10-13
منتخب سورية يواصل تحضيراته للقاء منتخب غوام بتصفيات آسيا وكأس العالم
2019-10-13
الأرجنتين تفوز على الإكوادور في مباراة ودية
2019-10-13
البرازيل تتعادل ودياً مع نيجيريا بهدف لكل منهما
2019-10-13
اقتصاد
طرطوس.. البدء باستلام محصول التبغ في مركز الشيخ بدر
2019-10-14
اتفاقية تعاون بين الزراعة وأكساد لتحسين جودة الحليب ومشتقاته
2019-10-14
تقديرات بإنتاج 1400 طن من دبس العنب في السويداء للموسم الحالي
2019-10-14
تراجع أسعار النفط
2019-10-14
بدء تنفيذ مبادرة (عملتي قوتي).. والمركزي ينفي لـ سانا قيامه بأي جلسات تدخل في سوق القطع الأجنبي
2019-10-13
إيران تصدر سلعا غير نفطية بقيمة 2ر15 مليار دولار رغم الحظر الأمريكي
2019-10-13
السويداء.. استلام نحو 1930 طنا من العنب العصيري
2019-10-13
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الشريط الأخباري
دمشق وموسكو: العدوان التركي يتسبب بتهجير المواطنين.. والولايات المتحدة تعرقل تفكيك مخيم الركبان
وزير التربية أمام مجلس الشعب: مسابقة لتعيين عشرة آلاف مدرس خلال أقل من شهر
الجيش العربي السوري يدخل منبج والطبقة ومطارها العسكري وعين عيسى وتل تمر وعشرات القرى والبلدات بأرياف حلب والحسكة والرقة-فيديو
روحاني: على الجميع احترام وحدة وسيادة الأراضي السورية
موسكو تدعو لتجنب أي إجراء يعرقل الحل السياسي في سورية
تواصل الإدانات الدولية للعدوان التركي.. خرق لمبادئ القانون الدولي وضرب من الجنون
غوتيريس يؤكد نزوح 160 ألف شخص جراء العدوان التركي على الأراضي السورية
مجلس شيوخ ووجهاء العشائر بالحسكة: الجزيرة كانت وستبقى جزءاً لا يتجزأ من سورية
قوات النظام التركي تستهدف بقصف مدفعي بلدة الدرباسية وقرية القرمانية بريف الحسكة الشمالي الغربي
مجزرة جديدة يرتكبها طيران الاحتلال التركي في رأس العين
محافظ حمص: تطويق معظم الحرائق في المحافظة بنسبة ٨٠ بالمئة بجهود الدفاع المدني ورجال الإطفاء ومؤازرة من مصفاة حمص ويتوقع السيطرة الكاملة على الحرائق خلال ساعات
2019-10-15
2019-10-15
kamel
سابق
إرسال سيارات إطفاء وآليات من المحافظات الجنوبية للمساعدة بإخماد الحرائق الكبيرة في محافظات حمص وطرطوس واللاذقية
التالي
محافظ اللاذقية: كان هناك معاناة في الوصول إلى المناطق التي نشبت فيها الحرائق بسبب صعوبة التضاريس
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محافظ طرطوس: تم تسجيل 55 حريقاً وتم التعامل معها بكل طاقاتنا.. الحرائق بعيدة عن المناطق السكنية وتعمل فرق الإطفاء والدفاع المدني على تطويقها وإخمادها
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