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محافظ حمص: تطويق معظم الحرائق في المحافظة بنسبة ٨٠ بالمئة بجهود الدفاع المدني ورجال الإطفاء ومؤازرة من مصفاة حمص ويتوقع السيطرة الكاملة على الحرائق خلال ساعات

2019-10-15

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محافظ طرطوس: تم تسجيل 55 حريقاً وتم التعامل معها بكل طاقاتنا.. الحرائق بعيدة عن المناطق السكنية وتعمل فرق الإطفاء والدفاع المدني على تطويقها وإخمادها

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