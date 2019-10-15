محافظ حمص: تطويق معظم الحرائق في المحافظة بنسبة ٨٠ بالمئة بجهود الدفاع المدني ورجال الإطفاء ومؤازرة من مصفاة حمص ويتوقع السيطرة الكاملة على الحرائق خلال ساعات