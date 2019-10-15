إسبانيا تدرس وقف مبيعاتها من الأسلحة للنظام التركي

مدريد-سانا

أعلنت إسبانيا عزمها “القيام بمراجعة موضوع مبيعاتها من الأسلحة” إلى النظام التركي على خلفية عدوانه على الأراضي السورية.

ونقلت صحيفة الباييس الإسبانية عن مصادر حكومية قولها إن إسبانيا ستقوم بمراجعة موضوع مبيعاتها من الأسلحة إلى النظام التركي على خلفية عدوانه على سورية.

ووفقا لآخر الإحصاءات التي أوردتها الصحيفة فإن النظام التركي اشترى معدات عسكرية إسبانية تقدر قيمتها بـ 5ر162 مليون يورو في النصف الأول من عام 2018.

وأشارت المصادر الحكومية إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون اقتراحا من السويد اليوم يقضي بإصدار الدول الأوروبية مرسوما بفرض حظر على صادرات السلاح إلى النظام التركي.

وكانت كل من فرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج وفنلندا والتشيك علقت تصدير أي شحنات أسلحة جديدة إلى النظام التركي بسبب عدوانه على الأراضي السورية.

وتتواصل الإدانات الدولية للعدوان التركي على الأراضي السورية الذي يمثل فعلا خطيرا تجاه دولة ذات سيادة وخرقا لمبادىء القانون الدولي.