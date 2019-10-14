القوات العراقية تحبط مخططاً إرهابياً وتقتل انتحاريين اثنين في سامراء

بغداد-سانا

أحبطت القوات العراقية اليوم مخططاً إرهابياً لتنظيم داعش وقتلت انتحاريين اثنين في سامراء.

ونقلت السومرية نيوز عن قيادة عمليات سامراء قولها في بيان اليوم إن عناصر قيادة عمليات سامراء تمكنوا من إفشال مخطط عدواني لتنظيم داعش الإرهابي كان يستهدف منطقة السيفونه شرق سامراء” مؤكدة مقتل اثنين من الإرهابيين الانتحاريين وضبط 4 عبوات ناسفة وحزامين ناسفين خلال العملية.

وكان سلاح الجو العراقي استهدف في وقت سابق اليوم مخابىء لتنظيم داعش الإرهابى في تلال حمرين الممتدة من محافظة ديالى إلى مدينة كركوك ما أسفر عن القضاء على إرهابيين اثنين.