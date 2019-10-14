منتخب سورية الأولمبي يفوز على نظيره البحريني ودياً

المنامة-سانا

فاز منتخب سورية الأولمبي على نظيره البحريني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة الودية الثانية في العاصمة البحرينية المنامة بختام معسكره الخارجي في إطار استعداد المنتخبين لنهائيات أمم آسيا تحت 23 عاماً والتي تقام مطلع العام المقبل في تايلاند.

سجل أهداف المباراة عبد الرحمن بركات هدفين أحدهما من ركلة جزاء ومروان زيدان في الدقائق 8و39و86.

الهدف الأول جاء من تسديدة قوية من على حافة منطقة الجزاء والثاني بعد ركلة جزاء حصل عليها منتخبنا إثر عرقلة الدالي داخل المنطقة المحرمة نفذها البركات مانحاً فريقنا التقدم في شوط أول سيطر على مجرياته منتخبنا بالكامل ولم تتح فيه سوى فرصة واحدة للبحرين من ركلة حرة مباشرة.

وفي الشوط الثاني تابع منتخبنا أفضليته وتحكمه وقبل أربع دقائق من النهاية أضاف زيدان الهدف الثالث لمنتخبنا بعد جملة من التمريرات الجميلة لتنتهي المباراة بفوز مستحق وصريح لمنتخبنا الأولمبي.

وكان منتخبنا تعادل مع نظيره البحريني بهدفين لهدفين في المباراة الودية الأولى التي جرت يوم الخميس الماضي.

يشار إلى أن قرعة نهائيات آسيا وضعت منتخبنا في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات اليابان والسعودية وقطر.