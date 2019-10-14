إخماد عشرات الحرائق في طرطوس خلال يومين

طرطوس – سانا

أخمد فوج الإطفاء في محافظة طرطوس بالتعاون مع مديرية الزراعة ومديرية الدفاع المدني عشرات الحرائق نشبت اليوم وأمس.

وأوضح العقيد سمير شما مدير الدفاع المدني بالمحافظة أن 29 حريقاً نشب اليوم في مناطق متفرقة كان أكبرها الحرائق التي نشبت في”السودا والتفاحة ودرتي وسد الباسل ومفرق الصناعة”مضيفاً: أنه تم إخماد معظمها ولا يزال العمل جاريا لإخماد وتبريد الحرائق في كل من مناطق السودا وسد الباسل والتفاحة نظراً لضخامتها.

وأوضح شما أن عدم توافر الطرق الزراعية وتنظيف الأراضي من الأعشاب اليابسة واشتداد الرياح أسهمت بازدياد مساحة الحرائق وانتشارها بشكل كبير.

وأضاف شما: أن فوج الإطفاء عمل أمس على إخماد 60 حريقاً نشبت في مناطق متفرقة من المحافظة أكبرها الحريق الذي وقع في منطقة اليازدية منية يحمور والذي أتى على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.

وبين شما أن أغلبية الحرائق نشبت في أراض مزروعة بأشجار الزيتون وبعضها نشب في مناطق حراجية باستثناء حريق واحد نشب في غابات منطقة سرستان ليل أمس.

بدوره لفت مديرية الزراعة المهندس علي يونس إلى أن ثلاثة فرق من المديرية آزروا الجهات المعنية في محافظة اللاذقية لإخماد الحرائق التي نشبت في منطقة القرداحة يوم أمس.