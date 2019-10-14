موغيريني تجدد انتقادها العدوان التركي على الأراضي السورية

لوكسمبورغ-سانا

جددت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني التأكيد على أن العدوان التركي على الأراضي السورية يزعزع الاستقرار في المنطقة ويؤدي إلى مزيد من التعقيد فيها.

وفي مؤتمر صحفي عقدته في ختام أعمال الاجتماع الدوري لوزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد في لوكسمبورغ حذرت موغيريني وفق ما ذكرت وكالة آكي الإيطالية للأنباء من أن العدوان التركي على الأراضي السورية قد يفتح الباب أمام عودة انتشار إرهابيي تنظيم “داعش”.

وقالت موغيريني: “الاتحاد الأوروبي يعمل على دعم الجهود الدبلوماسية للأمم المتحدة لحل الأزمة في سورية سياسياً”.

وكان وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أصدروا بياناً دعوا فيه الدول الأعضاء إلى مراجعة النظم والضوابط المتعلقة بتصدير السلاح لتركيا كما تبنى الأوروبيون إطاراً قانونياً يسمح لهم باتخاذ عقوبات على شخصيات وهيئات تركية على خلفية قيام أنقرة بعمليات تنقيب غير قانونية في شرق المتوسط قبالة السواحل القبرصية.